Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде прокомментировали слова Салливана о наступлении Украины в 2025 году

Сенатор Пушков отверг домыслы о готовности Запада к переговорам по Украине

close
100%
Илья Питалев/РИА Новости

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал слова советника Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что Украина планирует перейти в наступление в 2025 году. В своем Telegram-канале он привел «три соображения» в связи с заявлением.

Во-первых, по его словам, о каких-либо переговорах не идет речь, поскольку США могут пойти на это только в случае полного обрушения фронта и катастрофического для ВСУ развития событий.

Во-вторых, соответствующий план команды Байдена носит предвыборный характер, чтобы показать, что у главы государства есть успешная стратегия по Украине.

«В-третьих, план не учитывает крупных перемененных, главная из которых — растущая мощь вооруженных сил России, которая не позволит Киеву перейти в контрнаступление. По сути, обе главные посылки плана США — удержание позиций и успешное контрнаступление маловероятны, т.к. противоречат ходу военных действий», — написал Пушков.

Сенатор также указал на тот факт, что Байдена в 2025 году уже может и не быть в Белом доме, и тогда стратегия США по Украине изменится.

До этого помощник Байдена Джейк Салливан заявил, что Украина планирует перейти в наступление в 2025 году. В FT посчитали, что Салливан, говоря о наступлении Киева, показал отношение Белого дома к развитию конфликта на Украине в случае победы Джо Байдена на выборах президента в ноябре.

Ранее Зеленского предупредили, что он ведет Украину к поражению.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами