В Совфеде прокомментировали слова Салливана о наступлении Украины в 2025 году

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал слова советника Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что Украина планирует перейти в наступление в 2025 году. В своем Telegram-канале он привел «три соображения» в связи с заявлением.

Во-первых, по его словам, о каких-либо переговорах не идет речь, поскольку США могут пойти на это только в случае полного обрушения фронта и катастрофического для ВСУ развития событий.

Во-вторых, соответствующий план команды Байдена носит предвыборный характер, чтобы показать, что у главы государства есть успешная стратегия по Украине.

«В-третьих, план не учитывает крупных перемененных, главная из которых — растущая мощь вооруженных сил России, которая не позволит Киеву перейти в контрнаступление. По сути, обе главные посылки плана США — удержание позиций и успешное контрнаступление маловероятны, т.к. противоречат ходу военных действий», — написал Пушков.

Сенатор также указал на тот факт, что Байдена в 2025 году уже может и не быть в Белом доме, и тогда стратегия США по Украине изменится.

До этого помощник Байдена Джейк Салливан заявил, что Украина планирует перейти в наступление в 2025 году. В FT посчитали, что Салливан, говоря о наступлении Киева, показал отношение Белого дома к развитию конфликта на Украине в случае победы Джо Байдена на выборах президента в ноябре.

Ранее Зеленского предупредили, что он ведет Украину к поражению.