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Житель Петербурга отправлял девочке откровенные фото и требовал такие же кадры взамен

Петербуржца задержали за развращение шестиклассницы

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Shutterstock

Школьника из Петербурга подозревают в отправке личных фото шестикласснице. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

В полиции о произошедшем узнали после того, как о переписке узнала мать 13-летней девочки. Она обратила внимание на длительную переписку, в которой молодой человек отправлял фото без одежды и требовал подобные кадры от возлюбленной. Девочка требования выполняла.

В отношении 14-летнего подростка возбудили уголовное дело по статье о развратных действиях в отношении лица, которое не достигло 14 лет. Школьника отпустили. На данный момент правоохранители проводят проверку.

До этого в Подмосковье 17-летняя школьница пожаловалась на дядю, который, по словам пострадавшей, насиловал ее. Помимо этого, мужчина якобы избивал ее и угрожал отправить в детский дом. Чтобы девушка не смогла рассказать об атмосфере дома, родственник обещал «устроить серьезные проблемы» племяннице.

Известно, что мать пострадавшей лишили родительских прав. Подросток проживает с дедушкой, бабушкой и их сыном, который приходится девушке дядей.

Ранее похититель приковал женщину к батарее в заброшенном ангаре и изнасиловал десять раз.

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