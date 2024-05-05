Вода из Тобола внезапно пошла по старому руслу

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что река Тобол неожиданно пошла по старому руслу и подтопила дороги. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы региона, дорожные службы и сотрудники МЧС оперативно укрепляют защитные сооружения.

«Вода пошла по старому руслу, по пойме и подтопила дороги в Заводоуковском городском округе. Наиболее сложная ситуация в деревне Пономарева и селе Новолыбаево. Оперативно проводим работы по укреплению защитных сооружений», — поделился губернатор.

Он добавил, что в населенных пунктах подтоплений пока не наблюдается.

До этого губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил о снижении интенсивности паводка на реке Тобол ниже Кургана.

По его словам, поток воды постепенно теряет свою силу и скорость вследствие того, что расширяющаяся ниже по течению пойма забирает часть воды. Чиновник призвал граждан не терять бдительность из-за сохранения угрозы.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Тобол рядом с Курганом снизился на 10 см за сутки.