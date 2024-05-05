Тренер клуба Второй лиги рассказал о зарплатах в дивизионе

Главный тренер дзержинского «Химика» Сергей Передня раскрыл уровень футболистов и тренеров во Второй лиге. Его слова передает «Чемпионат».

«Не скажу, что нищенствуем. Зарплаты платят вовремя. Были перебои, но сейчас систему наладили. Плюс премиальные у нас в процессе. Вообще мы живем на субсидии Нижнего Новгорода, взаимодействуем с ними. Зарплаты, как у всех во Второй лиге: у футболистов от 50 до 90 тыс. рублей, у тренеров — чуть поменьше. Прожить можно, не жалуемся», — сказал Передня.

«Химик» идет на втором месте в серебряной группе. Лидирует костромской «Спартак».

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