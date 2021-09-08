В Москве пропал 14-летний кадет из Тамбова

В Москве пропал 14-летний учащийся кадетского корпуса из Тамбовской области, который самостоятельно приехал в столицу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет по Тамбовской области.

«По версии следствия, 31 августа 2021 года подросток на рейсовом автобусе приехал в Тамбов для обучения в кадетском корпусе. На автовокзале областного центра он сразу приобрел билет на автобус «Тамбов-Москва» и в 14.00 указанного дня выехал в столицу. В районе Царицыно Москвы (подросток) на остановке общественного транспорта вышел из автобуса и ушел в неизвестном направлении», — рассказали следователи.

Местонахождение подростка остается неизвестным, однако по факту его исчезновения возбуждено уголовное дело об убийстве.

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