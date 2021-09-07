Власти Канады отказали фашисту в закрытом судебном процессе

Канадские власти отклонили ходатайство защиты нациста Гельмута Оберлендера, в котором он просит рассмотреть его дело в закрытом формате. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Комиссии по вопросам иммиграции и беженцев Канады Анну Пэйп.

Ходатайство было подано сегодня на слушании, проходившем в виртуальном формате. Родственники Оберлендера мотивировали просьбу тем, что после того, как история попала в СМИ (включая российские), они начали получать угрозы.

Ранее прокуратура возобновила расследование массовых убийств граждан СССР членами гитлеровского карательного органа «зондеркоманда СС-10а» на Кубани в годы Великой Отечественной войны.

По данным ведомства, к этим преступлениям был причастен бывший переводчик нацистов Гельмут Оберлендер.

Решение о возобновления расследования было принято после того, как стало известно о судьбе бежавшего из СССР Гельмута Оберлендера. Следственный комитет считает, что Оберлендер так или иначе участвовал в расстреле 27 тысяч человек в одной только Ростовской области в 1942 году.