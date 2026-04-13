Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Бизнес

В России введут уголовное наказание за незаконное обращение криптовалюты

Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила документ о введении уголовной ответственности за незаконное обращение криптовалюты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с соответствующим документом.

Отмечается, что среди предполагаемых наказаний за незаконный обмен криптовалюты предусмотрен штраф от 100 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы за период от года до двух лет, а также принудительные работы или лишение свободы на срок до четырех лет.

Кроме того, если преступление было совершено организованной группой или в особо крупном размере (более 13,5 млн рублей), наказание увеличивается до пяти лет принудительных работ или семи лет лишения свободы.

Глава СК Александр Бастрыкин ранее отметил, что для раскрытия преступлений в сфере высоких технологий следователи задействуют различные технологические инструменты. В частности, используется программное обеспечение Росфинмониторинга, которое позволяет отслеживать операции с криптовалютами. Кроме того, налажено взаимодействие с крупнейшими российскими IT-компаниями для решения сложных технических задач, возникающих в ходе расследований.

Глава СК сообщил, что за последние три года ведомство расследовало 34,5 тыс. преступлений в сфере информационных технологий. Большинство из них связаны с хищениями, а также экономическими правонарушениями. Значительная часть дел касается и незаконного оборота наркотиков.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!