В России введут уголовное наказание за незаконное обращение криптовалюты

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила документ о введении уголовной ответственности за незаконное обращение криптовалюты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с соответствующим документом.

Отмечается, что среди предполагаемых наказаний за незаконный обмен криптовалюты предусмотрен штраф от 100 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы за период от года до двух лет, а также принудительные работы или лишение свободы на срок до четырех лет.

Кроме того, если преступление было совершено организованной группой или в особо крупном размере (более 13,5 млн рублей), наказание увеличивается до пяти лет принудительных работ или семи лет лишения свободы.

Глава СК Александр Бастрыкин ранее отметил, что для раскрытия преступлений в сфере высоких технологий следователи задействуют различные технологические инструменты. В частности, используется программное обеспечение Росфинмониторинга, которое позволяет отслеживать операции с криптовалютами. Кроме того, налажено взаимодействие с крупнейшими российскими IT-компаниями для решения сложных технических задач, возникающих в ходе расследований.

Глава СК сообщил, что за последние три года ведомство расследовало 34,5 тыс. преступлений в сфере информационных технологий. Большинство из них связаны с хищениями, а также экономическими правонарушениями. Значительная часть дел касается и незаконного оборота наркотиков.

