Четырехлетняя уфимка застряла в спинке стула

В Уфе четырехлетняя девочка застряла в спинке стула

В Уфе ребенок застрял в спинке стула, потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщает управление гражданской защиты города.

Инцидент произошел в квартире дома на улице Российской. Четырехлетняя девочка по неосторожности просунула колено между перекладинами спинки стула и не смогла выбраться самостоятельно. Родители вызвали экстренные службы.

Прибывшие сотрудники поисково-спасательного отряда оперативно освободили девочку. Ребенок не пострадал, медицинская помощь не потребовалась.

