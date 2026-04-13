Победитель венгерских выборов Мадьяр призвал снять санкции с России

Bernadett Szabo/Reuters

Лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр, победившей на парламентских выборах, выразил надежду, что после окончания конфликта Европейский союз снимет санкции с России. Его слова приводит Bloomberg.

«Как только эта война закончится, мы очень надеемся, что Европа снимет санкции, потому что мы здесь, рядом с Россией, и Европа не заинтересована в приобретении сырья по завышенной цене, поступая так, мы только вредим конкурентоспособности Европы», — сказал он.

Также Мадьяр заявил, что Венгрия не будет выступать за ускоренное вступление Украины в Евросоюз. Вместе с тем, он отметил, что Будапешт готов обсуждать выделение блоком кредита Киеву.

Партия «Тиса», победившая на парламентских выборах в Венгрии, заявила о готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Ее лидер Петер Мадьяр подчеркнул, что диалог с Москвой неизбежен, но не будет «дружеским».

Ранее Мадьяр обвинил Сийярто в уничтожении документов о санкциях.

 
