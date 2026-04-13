Медсестра ранена в Брянской области после атаки ВСУ

В Брянской области при атаке дрона ВСУ на село Стратива пострадала медсестра

Украинский беспилотник атаковал село Стратива в Стародубском муниципальном округе Брянской области, в результате чего пострадала медсестра. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«В результате террористических действий укронацистов, к сожалению, осколочные ранения получила медсестра амбулатории», — написал он, отметив, что пострадавшей была оказана вся необходимая медицинская помощь.

На месте работают оперативные и экстренные службы, добавил губернатор.

Ранее он сообщал, что силы ПВО сбили в регионе три украинских беспилотника. Пострадавших и разрушений нет, отмечал Богомаз.

В понедельник губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что на подлете к промплощадке в Череповце перехвачены 13 беспилотников.

Кроме того, в Белгородской области четыре человека пострадали в результате атак украинских беспилотных аппаратов в двух населенных пунктах.

Ранее пять человек пострадали при атаке украинского дрона на Ясиноватую.