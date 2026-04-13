Стало известно, как пройдет возвращение россиян к турнирам World Aquatics

Пресс-служба Международной федерации плавания (World Aquatics) сообщила, что российские спортсмены будут допущены к участию в турнирах под эгидой организации только после проверки биографии. Об этом говорится на официальном сайте федерации.

О том, в каком формате будет проходить данная проверка, не сообщается.

«Спортсмены с белорусским или российским спортивным гражданством будут допущены к соревнованиям только после проверки биографических данных», — говорится в пресс-релизе.

13 апреля World Aquatics приняла решение о допуске российских спортсменов к участияю во всех соревнованиях под своей эгидой с национальным флагом и гимном. Ограничения, действовавшие с 2022 года, полностью сняты для спортсменов из России и Белоруссии. Российские атлеты смогут выступать в привычном статусе в плавании, прыжках в воду, синхронном плавании и водном поло.

Ранее сборная Украины отказалась от матча с Россией на Кубке мира.