Уфимские полицейские задержали мужчину, набросившегося с кулаками на женщину в ПВЗ

В Уфе задержали мужчину, набросившегося с кулаками на женщину в ПВЗ

В Уфе полицейские задержали мужчину, который устроил скандал на ПВЗ и набросился на другую посетительницу. Об этом со ссылкой на ГУ МВД России по региону сообщает «Башинформ».

В отношении нападавшего составили административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ — мелкое хулиганство. Пострадавшую направили на судебно-медицинскую экспертизу. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Инцидент произошел на улице Набережная реки Уфы. В помещение ПВЗ маркетплейса пришел посетитель и начал нецензурно выражаться в адрес работницы, требуя оформить возврат товара. За работницу заступилась другая посетительница и дебошир напал на нее с кулаками — это попало на видео.

Ранее российская пара подралась в больнице, куда приехала снимать побои после домашней драки.