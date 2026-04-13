Пассажиров предупредили о возможных перестановках в расписании краснодарского аэропорта

В аэропорту Краснодара возможны корректировки в расписании рейсов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

«Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Краснодара», — сказано в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

9 апреля аэропорты Краснодара, Волгограда и Геленджика приостановили прием и отправку рейсов. На этом фоне оперштаб Краснодарского края сообщал об опасности атаки дронов в Геленджике, Новороссийске и Крымском районе Краснодарского края.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. В случае атаки дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.

