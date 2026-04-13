Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Политика

Президент Ирана выступил в защиту папы Римского после заявлений Трампа

Iran's Presidential website/WANA/Reuters

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в соцсети X выступил в защиту папы Римского Льва XIV (в миру Роберт Фрэнсис Превост) и осудил заявления в его адрес со стороны президента США Дональда Трампа.

«Я осуждаю от лица великого народа Ирана оскорбление в адрес вашего превосходительства и заявляю, что осквернение Иисуса, пророка мира и братства, неприемлемо для любого свободного человека», — написал он.

12 апреля папа Римский во время своей речи в базилике Святого Петра осудил «иллюзию всемогущества», которая подпитывает американо-израильскую войну в Иране. Он призвал прекратить политиков пытаться демонстрировать силу и прекратить все войны.

После этого он подвергся критике со стороны Трампа, который заявил, что если бы не он, то понтифика бы не было в Ватикане.

Американский лидер заявил, что церковь включила Прево в список кандидатов только из-за того, что он американец, а это выгодно для налаживания отношений с Вашингтоном.

Ранее папа Римский заявил, что не боится администрации США.

 
Теперь вы знаете
Чайковский, Кало, Бибер и другие: 7 известных людей, которых могли бы спасти или защитить прививки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!