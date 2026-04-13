Казань во второй раз примет международный конкурс «Новая волна»

Казань во второй раз станет площадкой для проведения международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна». Об этом на аппаратном совещании сообщил мэр города Ильсур Метшин.

«Это событие, за которое мы боролись, и второй год подряд нашему городу будет оказано доверие на несколько дней стать музыкальной столицей нашей необъятной Родины и провести глобальное событие для нашей эстрады. Казань рада принимать гостей и в очередной раз доказать, что наш город – это место, где рождаются звезды. Хочу выразить благодарность Игорю Яковлевичу Крутому, который поддерживает наши культурные начинания», — отметил он.

Один из дней фестиваля посвятят совместному проекту Димаша Кудайбергена и Игоря Крутого. В программу также войдет концерт к 90-летию композитора Раймонда Паулса.

«Он давний партнер Игоря Яковлевича, его музыка звучит в сердцах людей разных поколений – от бабушек и дедушек до молодежи. Конкурсанты обязательно познакомят зрителей с этим замечательным творческим наследием. Подробную программу Игорь Яковлевич представит чуть позже», — сказал Метшин.

Охват телеаудитории прошлогоднего фестиваля составил 17,5 млн человек, а количество публикаций в СМИ и соцсетях превысило 1,5 тыс.

«Наша задача – выйти на показатель в 7 миллионов туристов в год. Федеральное освещение фестиваля в течение недели – это существенный вклад в туристический имидж Казани. Подобные масштабные культурные события дают мощный импульс для развития всей инфраструктуры города», – подчеркнул мэр.

Напомним, в 2025 году Казань впервые приняла «Новую волну», победителем которого стал Alex Lim (Александр Лим). Всего на конкурс поступило более 6 тыс. заявок. В полуфинал отобрали 54 талантливых музыканта в возрасте от 16 до 35 лет из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Нигерии и России.

Конкурс проводится с 2002 года при поддержке раиса Татарстана Рустама Минниханова. Она направлен на выявление и поддержку талантливых молодых исполнителей, а также развитие международного культурного обмена. Ранее конкурс проходил в Юрмале, Сочи и на территории «Сириус».