СМИ: спецслужбы США рискуют «ослепнуть» без слежки за иностранцами в интернете

Американские спецслужбы могут «ослепнуть», если конгресс не одобрит продление действия раздела 702 федерального закона о слежке, позволяющего вести электронное наблюдение за иностранцами за пределами США. Об этом сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что 20 апреля истекает срок действия раздела о слежке, который продлевался до этого при экс-президенте США Джо Байдене в 2024 году.

«Мы просто ослепнем на некоторое время, и это вызывает большое беспокойство на фоне войны (с Ираном. – прим. Газета.Ru.)», — заявил экс-сотрудник Белого дома в сфере национальной безопасности.

Некоторые IT-компании, которые занимаются сбором информации, уже предупредили администрацию США в частном порядке, что они прекратят свою деятельность 20 апреля, пишут журналисты.

«Хотя палата представителей и должна по графику проголосовать по законопроекту на этой неделе, нет ясности, удастся ли руководству республиканцев обеспечить голоса», — говорится в материале.

До этого Белый дом опроверг сообщения о замене главы Нацразведки Тулси Габбард. Об этом сообщил директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун. Он уточнил, что президент США «вполне доверяет» Габбард.

Ранее в Госдуме подтвердили информацию американской разведки о ядерном арсенале РФ.