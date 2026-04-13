Власти латвийского города могут снести Вечный огонь накануне Дня Победы

Власти латвийского города Даугавпилса решили в преддверии Дня Победы демонтировать Вечный огонь. Такое предположение сделал бывший депутат местной думы Юрий Зайцев, сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

По словам политика, территория вокруг Вечного огня сейчас оцеплена, а шкаф для хранения газовых баллонов лежит поваленным набок.

Зайцев считает, что городские власти решили уничтожить монумент перед Днем Победы, чтобы на 9 мая «никто не положил сюда цветы».

Вечный огонь — советский мемориал воинам-освободителям Даугавпилса, установленный в парке Дубровина. В феврале там внезапно погасло пламя. Местные власти объясняли это воздействием снега, но пророссийские активисты утверждали, что чиновники намеренно «выключили» памятник. Впоследствии при техническом обслуживании мемориала произошел взрыв, в результате которого пострадал проводивший работы сотрудник компании SIA Intergaz.

В связи с тем инцидентом власти Даугавпилса сделали заявление о том, что мемориал не принадлежит городу, поэтому муниципальные организации его не обслуживают. Бывший заммэра Алексей Васильев пояснял, что сохранением памятника занимается общество «Русская община Латвии».

Ранее власти Литвы демонтировали Вечный огонь на Антакальнисском кладбище.