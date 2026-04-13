«Снизить нагрузку на бизнес»: Минфин упростит правила продажи пива

Минфин России подготовил законопроект об учете оборота пива и слабоалкогольных напитков, по которому предлагается с марта 2027 года освободить ИП от передачи сведений в информационные системы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Организации и ИП, осуществляющие оборот пива и слабоалкогольных напитков, подлежащих маркировке средствами идентификации, предлагается освободить от избыточных требований по передаче одинаковых сведений в информационные системы», — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что в настоящее время предприниматели направляют сведения об обороте слабоалкогольной продукции в ГИС МТ, а также дублируют их в ЕГАИС. Согласно инициативе ведомства, чтобы снизить нагрузку на бизнес это требование предлагается отменить.

28 марта первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что министерство здравоохранения заблокировало принятие закона о возвращении пива на стадионы. Запрет поддержал, в частности, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

Ранее стало известно, что россияне стали употреблять меньше алкоголя.