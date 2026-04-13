Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Бизнес

«Снизить нагрузку на бизнес»: Минфин упростит правила продажи пива

Минфин предложил освободить предпринимателей от передачи сведений о продаже пива
Мария Девахина/РИА Новости

Минфин России подготовил законопроект об учете оборота пива и слабоалкогольных напитков, по которому предлагается с марта 2027 года освободить ИП от передачи сведений в информационные системы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Организации и ИП, осуществляющие оборот пива и слабоалкогольных напитков, подлежащих маркировке средствами идентификации, предлагается освободить от избыточных требований по передаче одинаковых сведений в информационные системы», — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что в настоящее время предприниматели направляют сведения об обороте слабоалкогольной продукции в ГИС МТ, а также дублируют их в ЕГАИС. Согласно инициативе ведомства, чтобы снизить нагрузку на бизнес это требование предлагается отменить.

28 марта первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что министерство здравоохранения заблокировало принятие закона о возвращении пива на стадионы. Запрет поддержал, в частности, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

Ранее стало известно, что россияне стали употреблять меньше алкоголя.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!