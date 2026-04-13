В России раскрыли, что ждет американских военных в случае высадки в Иране

Американские десантники подвергнутся ракетному обстрелу в случае высадки в Иране для проведения наземной операции. Об этом заявил политолог и заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с News.ru.

По его словам, наземная операция для США – это только высадка на острова. А они являются ловушкой, поскольку их можно накрыть ракетным ударом при высадке. В связи с этим, уточнил он, военно-технические замыслы о которых говорят политики, нелегко выполнить.

«Так что мы находимся в режиме мониторинга, но каких-то активных действий я сегодня прогнозировать не решаюсь. Потому что нет сейчас сил ни у Ирана, ни у США — тенденции для активизации такого уровня боевых действий, которые шли с 28 февраля», — заявил Кошкин.

До этого общественный деятель Дмитрий Василец высказал мнение, что Вашингтон после перемирия может начать наземную операцию в Исламской Республике с сотнями тысячами военных.

7 апреля США объявили о двухнедельном перемирии с Ираном. Вашингтон получил от Тегерана предложение из 10 пунктов об урегулировании конфликта и готов продолжить работу на его основе. В рамках соглашения о прекращении огня Иран согласился разблокировать для прохождения судов Ормузский пролив.

Ранее в США заявили о тяжелых последствиях войны в Иране.