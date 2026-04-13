Приговоренный к колонии бывший муж Лерчек подаст апелляцию

Брат Артема Чекалина сообщил, что блогер подаст апелляцию для пересмотра приговора
Брат Артема Чекалина Аркадий в беседе с Super сообщил, что блогер планирует подавать апелляцию после приговора суда.

Чекалин будет добиваться пересмотра приговора. Суд приговорил блогера к семи годам колонии.

«Мы очень расстроены. Артем этого не совершал, того, что ему вменяют. А именно предоставление подложных документов. Эти документы предоставлены в суд не были. За что его судят, нам непонятно», — заявил брат блогера.

Чекалина признали виновным в совершении валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Кроме того, он должен будет выплатить штраф в размере 194,5 млн рублей.

В 2024 году Артема Чекалина, его бывшую жену Валерию Чекалину (Лерчек), а также их партнера Романа Вишняка обвинили в выводе 251 млн руб. в ОАЭ на счета нерезидентов с использованием подложных документов. 10 апреля 2026-го прокурор в прениях сторон запросил экс-супруге блогера наказание в виде 7,5 года колонии со штрафом 196 млн рублей.

16 марта с Лерчек сняли домашний арест, оставив в качестве меры пресечения запрет определенных действий. В данный момент блогер проходит лечение от рака желудка четвертой стадии.

Ранее больная раком Лерчек побрилась наголо.

 
