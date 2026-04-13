ВСУ атаковали дронами Шебекино, есть пострадавшие

Женщина пострадала в Шебекино в результате атаки БПЛА ВСУ

Украинские беспилотники атаковали город Шебекино, в результате чего пострадала мирная жительница. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, мирная жительница города получила баротравму и ссадины на лице. Она была доставлена в Шебекинскую Центральную больницу, где ей оказали помощь.

«Для дальнейшего обследования пострадавшая будет доставлена в городскую больницу №2 г. Белгорода», — добавил глава региона.

От отметил, что также в Шебекино нанесен ущерб автомобилям и социальному объекту. От ударов дронов повреждена кровля и оборудование у зданий трех коммерческих объектов, а также остекление двух частных домов.

До этого Гладков сообщил, что сегодня утром в Грайвороне в результате детонации дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала местная жительница.

Как отмечал губернатор, женщина получила касательное осколочное ранение уха и баротравму. Бригада скорой помощи оказала ей медицинскую помощь на месте происшествия. От госпитализации пострадавшая отказалась.

Ранее боец «Орлана» получил ранения в Грайвороне при атаке дрона.