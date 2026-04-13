Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Общество

ВСУ атаковали дронами Шебекино, есть пострадавшие

Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Украинские беспилотники атаковали город Шебекино, в результате чего пострадала мирная жительница. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, мирная жительница города получила баротравму и ссадины на лице. Она была доставлена в Шебекинскую Центральную больницу, где ей оказали помощь.

«Для дальнейшего обследования пострадавшая будет доставлена в городскую больницу №2 г. Белгорода», — добавил глава региона.

От отметил, что также в Шебекино нанесен ущерб автомобилям и социальному объекту. От ударов дронов повреждена кровля и оборудование у зданий трех коммерческих объектов, а также остекление двух частных домов.

До этого Гладков сообщил, что сегодня утром в Грайвороне в результате детонации дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала местная жительница.

Как отмечал губернатор, женщина получила касательное осколочное ранение уха и баротравму. Бригада скорой помощи оказала ей медицинскую помощь на месте происшествия. От госпитализации пострадавшая отказалась.

Ранее боец «Орлана» получил ранения в Грайвороне при атаке дрона.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
