Бортовой самописец рухнувшего на Камчатке Ми-8 передан на расшифровку

В Камчатском крае проведен осмотр поднятого со дна озера вертолета Ми-8, потерпевшего крушение. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

«В ходе осмотра следователи обнаружили и изъяли бортовой самописец с записями внутрикабинных переговоров членов экипажа, личные вещи пострадавших, образцы топлива с расходного бака, по которым назначены судебные химические экспертизы. Бортовой самописец для расшифровки внутрикабинных переговоров передан представителю Межгосударственного авиационного комитета», — говорится в сообщении.

СК также опубликовал видео, где рассказано о характере повреждений, которые получил при падении в озеро разбившийся на Камчатке вертолет.

Утром 12 августа вертолет с тургруппой на борту разбился на Камчатке . Воздушное судно упало в озеро. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Восьмерым удалось спастись. Упавший Ми-8 находился в исправном состоянии — он проходил капитальный ремонт в прошлом году. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Накануне упавший на Камчатке Ми-8 вытащили на берег, и на место происшествия отправились следователи.