Нашлись дети, которые видели школьниц с Кузбасса перед смертью

Незадолго до смерти две школьницы из города Киселевска Кемеровской области гуляли с еще двумя детьми, которые позже смогли рассказать подробности. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ .

«Ребятишки гуляли с моим сыном. Там был какой-то дядя Витя с ними, которого сейчас нашли. Он сознался, девочек показал. Сын домой прибежал, а они, получается, ушли с ним. Он последним их видел», — заявила соседка убитых девочек по имени Ксения.

Ребенок рассказал, что «дядя Витя» угощал детей газировкой, чипсами, а потом позвал к себе домой — девочки согласились, а сын Ксении убежал домой.

Мать еще одного мальчика, который также был со школьницами, подтвердила, что дети называли мужчину «дядей Витей». По ее словам, когда ее сын гулял у дома, одна из девочек попросила попить.

«Он дал ей попить, они говорят: «Давай дружить»... И пошли туда к нам и в другие дворы совсем. В итоге она привела в этот шалаш, как они говорят, где находился дядя Витя. Ну и все, он покупал им сладости, они кушали все, потом он пытался звать их домой. Мой сын учился там, ему не понравилось, он ушел», — заявила женщина.

В убийстве двух десятилетних девочек подозревается местный житель Виктор Пестерников, он задержан. Мужчина признался в изнасиловании и убийстве школьниц и показал место, где было совершено преступление, там обнаружили тела детей.

Пестерников в 2009 году был приговорен к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима за совершение преступлений по п. «в» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних в прежней редакции этой статьи УК).

Ранее была опубликована характеристика Пестерникова из колонии.