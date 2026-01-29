Размер шрифта
Лавров назвал цели Трампа в операции с захватом Мадуро

Лавров: в операции с похищением Мадуро Трампу нужна была венесуэльская нефть
Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не скрывает, что причиной операции в Венесуэле, в результате которой был захвачен президент Николас Мадуро, стала заинтересованность США в нефтяных ресурсах этой страны. Об этом заявил глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров, чьи слова приводит ТАСС.

«Трамп не скрывает, что когда он начал абсолютно противозаконную операцию, подрывающую все нормы международного права, включая безусловный иммунитет высших государственных лиц, и выкрал президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который вместе со своей супругой сейчас находится в американской тюрьме, то он прямо сказал, что американцам нужна венесуэльская нефть», — подчеркнул министр иностранных дел России в общении с представителями турецкой прессы.

До этого Трамп заявил, что при проведении операции по задержанию венесуэльского лидера Николаса Мадуро было использовано секретное вооружение, предназначенное для дезориентации вражеских сил. По его словам, это стало причиной того, что венесуэльские вооруженные силы «не смогли активировать свои ракетные комплексы». Кроме того, Трамп прокомментировал дальнейшую судьбу венесуэльской нефти, перевозимой танкерами, захваченными американскими силами, и выразил восхищение Делси Родригес, которую он назвал «превосходным» временным президентом Венесуэлы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Рубио заявил, что операция по похищению Мадуро висела на волоске.
 
