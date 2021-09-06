Белорусских оппозиционеров Колесникову и Знака приговорили к 11 и 10 годам лишения свободы

Минский областной суд вынес приговор членам президиума координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой и Максиму Знаку, передает «БелТа».

Уточняется, что уголовное дело рассматривалось в закрытом судебном заседании, публично была оглашена только резолютивная часть приговора.

По данным РИА «Новости», Колесникову приговорили 11 годам лишения свободы, а Знака — к 10 годам.

В феврале этого года членов координационного совета обвинили в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК), а также в создании экстремистского формирования и руководстве им (ч. 1 ст. 361-1 УК). До этого в сентябре 2020 года Колесниковой и Знаку предъявили обвинение в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности (ч. 3 ст. 361 УК).