Ракет мало, средства ПВО в дефиците: в США обеспокоились расходом боеприпасов в Иране

19FortyFive: удары по Ирану истощили запасы ракет и ослабили США в Тихом океане

За первые трое суток операции против Ирана ВМС США выпустили около 400 крылатых ракет Tomahawk — почти пятилетний объем их производства при нынешних темпах. На этом фоне аналитики заговорили о «пустых стойках» и рисках для сдерживания Китая в Тайваньском проливе. Дональд Трамп при этом заверил, что у США «практически неограниченные» запасы вооружений и «войны можно вести вечно». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Почти пятилетний запас за три дня

Как пишет издание 19FortyFive, первые 72 часа операции «Эпическая ярость» против Ирана обернулись для ВМС США стратегической проблемой. По предварительным оценкам, с 13 эсминцев и подлодок выпустили до 400 крылатых ракет Tomahawk (TLAM) — почти пятилетний объем производства при нынешних темпах .

Автор материала, журналист, специализирующийся на теме нацбезопасности, и бывший кандидат в пилоты ВВС США Харрисон Касс назвал такие расходы «неустойчивыми». По его данным, ежегодно выпускаются около 90 Tomahawk, а в 2025 году произведено 72 ракеты. При этом на сборку каждой требуется до двух лет из-за ограниченного числа поставщиков и специализированных компонентов.

Tomahawk — одна из ключевых ракет ВМС США для нанесения ударов в первые часы конфликта. Она запускается с кораблей и подлодок, летит на малой высоте, огибая рельеф, и предназначена для поражения стационарных целей — узлов ПВО, командных пунктов, авиабаз и радаров. Как отметил журналист, столь интенсивное применение уже вызвало опасения по поводу сценария «пустой стойки» — ситуации, когда арсеналы быстро исчерпываются, а восполнить их оперативно невозможно .

Аналитики указали на три критические момента: дефицит твердотопливных ракетных двигателей, зависимость от отдельных поставщиков высокоточных компонентов и «холодные» производственные линии, которые нельзя мгновенно разогнать до военных объемов. В случае нового кризиса — например, вокруг Тайваня — это может серьезно ограничить возможности США в Индо-Тихоокеанском регионе и задержать поставки союзникам — Японии и Австралии .

Тревожный сигнал из Пентагона

Высокопоставленный представитель США подтвердил телеканалу CNN, что американские арсеналы стремительно сокращаются на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

По его словам, особую обеспокоенность вызывает уменьшение запасов крылатых ракет Tomahawk, предназначенных для ударов по наземным целям, а также противоракет SM-3, применяемых для перехвата баллистических угроз.

CNN отметил, что интенсивное использование вооружений в рамках текущего конфликта уже привело к заметному истощению запасов, что вызывает тревогу у военного руководства.

«Войны можно вести вечно»

Однако президент США Дональд Трамп на своей странице в Truth Social заявил, что Соединенные Штаты способны «вечно» вести войны благодаря «практически неограниченным» запасам вооружений среднего и высшего класса.

Американский лидер подчеркнул, что арсеналы страны «никогда не были такими большими и качественными», а соответствующих боеприпасов у Вашингтона, по его словам, «практически неограниченный запас».

«Войны можно вести «вечно» и очень успешно, используя только эти запасы (которые лучше, чем лучшее оружие других стран!). В конечном счете, у нас есть хорошие запасы, но мы не там, где хотели бы быть», — написал Трамп.

Он также добавил, что США готовы побеждать «по-крупному». По его словам, много запасов США хранят за пределами страны.

« В отдаленных странах хранится для нас много дополнительного высококачественного вооружения », — написал лидер США.

В Европе опасаются сокращения поставок Украине

Европейские власти выразили обеспокоенность тем, что масштабное применение боеприпасов США и Израилем в ходе ударов по Ирану действительно может сократить американские резервы и повлиять на возможности Вашингтона поставлять вооружения Киеву. Об этом Bloomberg сообщили осведомленные источники.

Собеседники агентства добавили, что в настоящий момент Евросоюз сосредоточен на сохранении вовлеченности США в мирный процесс по Украине, а также на усилении собственной системы противовоздушной обороны.

Вашингтон спешит

На этом фоне, как сообщила газета The Wall Street Journal, США заинтересованы в максимально быстром завершении военной кампании против Ирана. Причиной названы опасения по поводу стремительного сокращения запасов ракет и других боеприпасов.

Издание также отметило, что американские ресурсы в регионе, особенно с учетом возможных ответных шагов Тегерана, могут быть быстро исчерпаны, а оперативное восполнение арсеналов ограничено. Поэтому приоритетом для Вашингтона становится ускоренное уничтожение иранских ракетных и беспилотных возможностей.

Источники WSJ уточнили, что точные объемы запасов американских ракет-перехватчиков не раскрываются, однако предыдущий опыт операций на Ближнем Востоке показывает их склонность к быстрому расходованию.

Новое оружие

Во время ударов по иранской инфраструктуре США задействуют и новейшие образцы вооружений. Как сообщил сайт The War Zone (TWZ), американские военные впервые применили в боевых условиях ракету PrSM (Precision Strike Missile).

Эксперты опознали новую ракету на видеозаписи, опубликованной Центральным командованием ВС США: на кадрах показан запуск боеприпаса по территории Ирана с использованием установок HIMARS. Как уточнил TWZ со ссылкой на американских военных, PrSM способна поражать цели на дистанции более 500 километров. В октябре 2025 года компания Lockheed Martin заявляла о планах довести выпуск этих ракет до 400 единиц в год.

Ранее Трамп в Белом доме обозначил цели операции, подчеркнув, что Вашингтон намерен последовательно уничтожать ракетный потенциал Ирана и его производственные мощности.

«Наши цели ясны. Во-первых, мы уничтожаем ракетные средства Ирана, это происходит ежечасно, бьем по их возможности производства новых [ракет], они делают довольно хорошие [ракеты]. Во-вторых, мы истребляем их ВМС. Мы уже уничтожили 10 их кораблей, они уже находятся на дне моря», — сказал он.

Глава Белого дома также признал, что Иран производит «неплохие ракеты».