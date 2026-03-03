Размер шрифта
Наука

Ученые зафиксировали почти полное снижение активности Солнца

ИКИ РАН: вспышечная активность Солнца продолжает снижаться
Artsiom P/Shutterstock/FOTODOM

Активность вспышек на Солнце упала практически до нулевой отметки. Об этом сообщили в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По мнению ученых, запасы энергии в солнечных пятнах могут полностью иссякнуть в ближайшие два-три дня.

«Небольшие группы пятен, появившиеся последнюю неделю на диске, потихоньку растрачивают свои ограниченные запасы энергии и такими темпами исчерпают их полностью за следующие 2-3 дня», — отмечается в сообщении.

В лаборатории подчеркнули, что темп вспышек за последние сутки резко снизился, геомагнитный индекс также колеблется в спокойной зоне. Ученые отметили, что на Солнце видны две корональные дыры, которые, видимо, не дадут геомагнитной активности уйти совсем в ноль, но и не предвещают ничего серьезного.

До этого эксперт в области астрономии Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал о «перезагрузке» Солнца, которая бывает раз в 11 лет. Он отметил, что в конце февраля на звезде впервые за несколько лет были зафиксированы дни без единого пятна — это один из признаков приближения солнечного минимума.

Ранее у вспышек на Солнце обнаружили неожиданную опасность для землян.

 
