Видео: маршрутка влетела в пенсионера в Дагестане

В Дагестане общественный транспорт сбил человека на дороге. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

«62-летний мужчина за рулем «Симаза» ехал по 188-му маршруту. В районе Новокули на дорогу внезапно вышел 67-летний пенсионер», – говорится в публикации.

Местные жители запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что на место прибыли сотрудники экстренных медицинских служб. Кроме того, возле общественного транспорта собралась толпа. По данным канала, в результате ДТП пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.

До этого в Алтайском крае Toyota столкнулась со школьным автобусом. Водители запечатлели последствия на видео. На кадрах видно, что на место аварии прибыли сотрудники экстренных служб. Пострадавших в аварии детей отпустили домой на амбулаторное наблюдение. По предварительным данным, виновником стал водитель иномарки, поскольку он выехал на встречную полосу движения.

