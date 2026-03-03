Туркмения открыла новые КПП на границе с Ираном

Туркмения открыла еще четыре КПП, доступных для эвакуации россиян из Ирана

Туркмения открыла на границе с Ираном еще четыре КПП, доступных для эвакуации граждан России. Об этом сообщила пресс-служба посольства РФ в Ашхабаде.

Для эвакуации доступны пограничные переходы «Артык – Лютфабад», «Гаудан – Баджгиран», «Акяйла – Инчебурун», и «Алтын Асыр – Инчебурун».

Накануне власти Туркмении открыли пограничный переход «Сарахс» на ирано-туркменской границе.

Туркмения и Иран имеют общую сухопутную границу протяженностью 1100 километров, а также граничат по Каспийскому морю.

До этого стало известно, что около 40 россиян эвакуировали из Ирана через границу Азербайджана. Организованный переход российскими гражданами госграницы между через пропускной пункт «Астара» начался 1 марта.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Ранее в посольстве РФ в Ереване сообщили, что россияне могут покинуть Иран через сухопутную границу с Арменией.