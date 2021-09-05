В Уфе практически одновременно загорелись два автобуса

Сразу два автобуса в разных районах Уфы загорелись примерно в одно время. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным Главного управления МЧС по Республике Башкортостан, один из автобусов загорелся во время движения около дома №229 на проспекте Салавата Юлаева.

«По предварительной информации, водитель автобуса получил ожоги рук. Сотрудники МЧС России произвели тушение. На тушение подано 2 ствола РСК-50. Причина пожара устанавливается», — отмечают в ведомстве.

В публикации утверждается, что на момент возгорания в салоне находились 30 пассажиров. Среди них нет погибших или травмированных.

Второй автобус загорелся на проспекте Октября рядом с остановкой «Горсовет».

«Произошло возгорание в моторном отсеке маршрутного автобуса ПАЗ, маршрут №298 «Уфимский ДОК - СТЦ Мега». Потушено до прибытия (пожарных) водителем автобуса. В салоне находилось 15 пассажиров. Погибших и травмированных нет. Возгорание произошло в движении, проходит как ДТП», — сообщили в МЧС.

Ранее в Горно-Алтайске водитель автобуса помог людям выйти из второго этажа горящего торгового центра «Ткацкий-1».