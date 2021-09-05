В МВД рассказали о числе ДТП с участием электросамокатов, отметив резкий рост этого показателя, сообщает ТАСС.

С января по июль в России 266 ДТП с участием электросамокатов, при этом в 2020 году этих аварий было 160, из них 21 инцидент был с участием детей. В 2021 году количество ДТП с электросамокатами выросло до 38.

В результате аварий пострадали 275 человек, а число погибших выросло в четыре раза по сравнению 2020 годом — с двух до восьми человек. Лидерами по количеству ДТП с электросамокатами стали Санкт-Петербург — 58, Москва — 55, Краснодарский край — 21, Татарстан — 12 и Подмосковье — 11.

Ранее в Минпромторге электросамокаты назвали небезопасным средством передвижения.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк за семь месяцев этого года произошло 55 ДТП с участием электросамокатов. В результате аварий, два человека погибли, 57 получили травмы.

По словам Волк, почти 80% этих ДТП произошли на пешеходных переходах, во дворах жилых домов либо при выезде из них.

При этом, по всей России за первые шесть месяцев 2021 года было зарегистрировано 180 аварий, в них погибли пять человек, а 188 пострадали.