Два человека погибли в результате крушения спортивного самолета в Чехии

Два человека погибли в результате крушения легкомоторного спортивного самолета близ Праги. Об этом сообщает издание TN.cz со ссылкой на представителя чешской полиции Луциа Новотна.

«Два человека погибли в авиакатастрофе спортивного самолета в районе города Кладно», — уточнила Новотна.

Авария произошла в 14.21 по центральноевропейскому времени (15.21 мск).

На место аварии прибыли экстренные службы, начата проверка. После падения лайнера на место оперативно приехали врачи и пожарные, приступившие к осмотру места ЧП. В настоящий момент неизвестно, почему рухнул легкомоторный самолет.

В связи с инцидентом начато расследование, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее во Франции два человека погибли при крушении туристического самолета. Прибывшие на место происшествия спасатели констатировали смерть двух человек, находившихся в самолете.