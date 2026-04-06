В Чите щенок попал в бетонную ловушку

В Чите щенок застрял в плите на улице Космонавтов и не смог выбраться самостоятельно. Babr Mash опубликовал видео, на котором животное вытаскивают спасатели.

Telegram-канал сообщил, что щенка заметила прохожая. Она вызвала сотрудников экстренных служб. Спасатели вскрыли плиту и помогли животному освободиться.

В конце марта 10-метровый кит запутался в сетях и застрял на песчаной отмели побережья Любекской бухты. Его заметили прохожие. Попытки спасти животное долго не давали результатов. Однако спасателям удалось откопать песок перед китом так, чтобы ему не приходилось поворачиваться. В ночь на 27 марта млекопитающее освободилось и с тех пор «блуждало» по Балтийскому морю. Однако потом оно еще несколько раз застревало на отмели. Его состояние ухудшилось, кит ослаб и перестал пытаться уплыть. Чтобы не тревожить животное, в радиусе 500 м вокруг него создали зону безопасности.

Ранее в Липецкой области собаку спасли с дрейфующей льдины.