Россиян предупредили о штрафе за неуведомление ГАИ о смене личных данных

РИА Новости: в МВД сообщили о штрафе за неуведомление ГАИ об изменении данных

В России водителю грозит штраф до двух тысяч рублей за неуведомление госавтоинспекции о смене ФИО и прописки. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД России.

Как уточнили в ведомстве, автовладелец должен обратиться в подразделение ГАИ для изменения регистрационных данных, связанных со сменой ФИО и места жительства, в течение 10 дней после переезда на новое место. В противном случае ему грозит административная ответственность по части 1 статьи 19.22 КоАП РФ.

«Санкции предусматривают наложение административного штрафа на граждан в размере от 1,5 тысячи до двух тысяч рублей, на должностных лиц — от двух тысяч до 3,5 тысячи рублей, на юридических лиц — от пяти тысяч до 10 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе.

При этом управление авто без внесения изменений в регистрационные данные считается нарушением по части 1 статьи 12.1 КоАП РФ, что влечет административный штраф в размере от 500 до 800 рублей.

До этого в Роскачестве напомнили, что номера транспортных средств не только должны быть установлены в специально отведенных для этого местах, но и соответствовать требованиям читаемости. Критерии читаемости закреплены в КоАП РФ, а за несоответствие им предусмотрено наказание вплоть до лишения прав.

