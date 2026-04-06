Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиян предупредили о штрафе за неуведомление ГАИ о смене личных данных

РИА Новости: в МВД сообщили о штрафе за неуведомление ГАИ об изменении данных
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

В России водителю грозит штраф до двух тысяч рублей за неуведомление госавтоинспекции о смене ФИО и прописки. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД России.

Как уточнили в ведомстве, автовладелец должен обратиться в подразделение ГАИ для изменения регистрационных данных, связанных со сменой ФИО и места жительства, в течение 10 дней после переезда на новое место. В противном случае ему грозит административная ответственность по части 1 статьи 19.22 КоАП РФ.

«Санкции предусматривают наложение административного штрафа на граждан в размере от 1,5 тысячи до двух тысяч рублей, на должностных лиц — от двух тысяч до 3,5 тысячи рублей, на юридических лиц — от пяти тысяч до 10 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе.

При этом управление авто без внесения изменений в регистрационные данные считается нарушением по части 1 статьи 12.1 КоАП РФ, что влечет административный штраф в размере от 500 до 800 рублей.

До этого в Роскачестве напомнили, что номера транспортных средств не только должны быть установлены в специально отведенных для этого местах, но и соответствовать требованиям читаемости. Критерии читаемости закреплены в КоАП РФ, а за несоответствие им предусмотрено наказание вплоть до лишения прав.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
