Отец Илона Маска заявил, что Эпштейн до сих пор жив

Скандальный финансист Джеффри Эпштейн до сих пор жив. Такое мнение выразил в интервью РИА Новости отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск.

«Он точно жив... В этом нет никаких сомнений», — сказал он.

По словам Маска-старшего, официальная версия того, что случилось с Эпштейном в камере заключения, звучит неубедительно, поскольку есть ряд обстоятельств, которые вызывают вопросы. Он напомнил, что в момент происшествия в тюрьме были отключены камеры видеонаблюдения, а охранники спали.

По данным минюста США, на записи с камер отсутствует фрагмент длительностью 62 секунды (с 23:58:58 до 00:00:00). Это объяснялось техническими особенностями работы системы видеорегистрации.

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.

В начале февраля минюст США обнародовал более 3 млн страниц материалов по делу Эпштейна, обвиненного в преступлениях против несовершеннолетних и секс-торговле. В файлы вошли фотографии известных личностей, материалы расследований, а также переписки самого Эпштейна со многими высокопоставленными лицами и бизнесменами. Все упомянутые в документах лица отрицают свою причастность к сексуальному насилию. Однако многие сохранили дружеские отношения с Эпштейном или возобновили их — даже после того, как ему впервые были предъявлены обвинения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заметили мужчину, похожего на Джеффри Эпштейна.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!