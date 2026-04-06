Россиян предупредили о возможном подорожании пирожков

Маркетолог Кобец предрекла подорожание пирожков из-за ГОСТа
Хлебобулочная продукция (пироги, пирожки и слойки) может подорожать на 6% из-за нового ГОСТа, спрогнозировала для «Газеты.Ru» доцент кафедры маркетинга университета «Синергия» Маргарита Кобец.

В России планируют разработать новые ГОСТы для пирогов, пирожков и слоек.
 
По словам Кобец, ГОСТы на хлебобулочную продукцию не менялись с 1986 года, в связи с чем назрела необходимость обновления стандартов изготовления данной продукции. Введение ГОСТов призвано улучшить качество выпечки, обеспечив использование традиционных рецептур, что может повлиять на изменение стоимости продукции для конечного потребителя, добавила эксперт.

«Если предприятие выпускает продукцию уже по ГОСТу, то оно столкнется только лишь с обновлением документов. А если производитель не соблюдал стандарт, то ему придется более глобально перестраивать свои производственные мощности, что приведет к удорожанию себестоимости продукции и рыночной цене. Введение новых гостов может также привести к сокращению ассортимента. Ряд компаний может отказаться от выпуска отдельных видов хлебобулочных изделий, которые сложнее и дороже производить по новым стандартам. В среднем рост цен может быть в пределах 6%. Далее на ситуацию с ценами будут оказывать рыночные факторы, такие как увеличение НДС и эквайринговые комиссии», — отметила Кобец.

Ранее в России объяснили «эпидемию» ГОСТов.

 
«Турецкий поток» попытались подорвать, а на Россию надвигаются морозы. Главное за 5 апреля
