Названа самая подешевевшая в России рыба с начала 2026 года

ВАРПЭ: в 2026 году самой подешевевшей в российском опте рыбой стала пикша

Пикша является самой подешевевшей рыбой в российском опте в текущем году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Германа Зверева.

Специалист рассказал, что сейчас оптовая стоимость пикши составляет 350 рублей за один килограмм.

«По данным на 30 марта, оптовые цены на пикшу в регионе вылова с начала года снизились на 5,4%, сделав эту популярную на российском рынке рыбу самой подешевевшей в российском опте в первом квартале. За год цена снизилась еще больше — на 17,5%», — отметил он.

Зверев пояснил, что регионом вылова пикши является Северо-Западный федеральный округ. Стоимость рыбы здесь могла снизиться в связи с преобладанием более мелких особей в улове, а также повышением общего допустимого улова.

Как сказал президент ВАРПЭ, к концу текущего года российские рыбаки могут добыть порядка 67 тыс. тонн пикши. Этот показатель на 20% больше по сравнению с 2025 годом.

Специалист добавил, что стоимость мороженой пикши в Центральном федеральном округе составляет от 500 до 900 рублей за один килограмм. Цена зависит от производителя и точки продажи, пояснил он.

