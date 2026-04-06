Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

«Мы потеряли ключи»: Иран высмеял требование Трампа открыть Ормузский пролив

Bill Foley/AP

Иранские посольства в Зимбабве и ЮАР высмеяли в соцсети X требование президента США Дональда Трампа открыть Ормузский пролив.

«Мы потеряли ключи», — такое сообщение появилось в аккаунте посольства Ирана в Зимбабве.

Диппредставительство Исламской Республики в ЮАР продолжило шутку, пошутив, что «ключи под цветочным горшком», а вход в Ормузский пролив открыт «только для друзей».

5 апреля президент США Дональд Трамп предупредил, что американские войска уничтожат все мосты и электростанции в Иране, если «сумасшедшие ублюдки» в Тегеране не откроют «чертов Ормузский пролив».

До этого Иран пригрозил ударами по инфраструктуре США и Израиля в ответ на возможные новые атаки. Командующий штабом «Хатам аль-Анбия» Али Абдоллахи заявил, что перед противниками «откроются врата ада». Его заявление прозвучало после ультиматума Трампа, который дал Тегерану 48 часов на решение по Ормузскому проливу и возможной сделке с Вашингтоном. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран начал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти.

Ранее в США заявили, что Иран отверг требование о временном прекращении огня в Ормузском проливе.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
