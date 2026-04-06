«Мы потеряли ключи»: Иран высмеял требование Трампа открыть Ормузский пролив

Иранские посольства в Зимбабве и ЮАР высмеяли в соцсети X требование президента США Дональда Трампа открыть Ормузский пролив.

«Мы потеряли ключи», — такое сообщение появилось в аккаунте посольства Ирана в Зимбабве.

Диппредставительство Исламской Республики в ЮАР продолжило шутку, пошутив, что «ключи под цветочным горшком», а вход в Ормузский пролив открыт «только для друзей».

5 апреля президент США Дональд Трамп предупредил, что американские войска уничтожат все мосты и электростанции в Иране, если «сумасшедшие ублюдки» в Тегеране не откроют «чертов Ормузский пролив».

До этого Иран пригрозил ударами по инфраструктуре США и Израиля в ответ на возможные новые атаки. Командующий штабом «Хатам аль-Анбия» Али Абдоллахи заявил, что перед противниками «откроются врата ада». Его заявление прозвучало после ультиматума Трампа, который дал Тегерану 48 часов на решение по Ормузскому проливу и возможной сделке с Вашингтоном. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран начал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти.

Ранее в США заявили, что Иран отверг требование о временном прекращении огня в Ормузском проливе.