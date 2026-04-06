Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Россиянам пообещали, что в мае новые квартиры будут продаваться дешевле

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Новые квартиры в мае будут продаваться по цене на 2–3% ниже, чем в апреле, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

По его оценке, к маю средняя стоимость однокомнатной квартиры в России составит 6,8–7,5 млн рублей, в Москве — 14,5–16,5 млн рублей, в Санкт-Петербурге — 8,8–10,5 млн рублей, двухкомнатной — 9,5–11 млн рублей, 22–26 млн рублей и 14–17,5 млн рублей соответственно, трехкомнатной — ~13–15,5 млн рублей, 32–38 млн рублей и 20–25 млн рублей соответственно.

«В мае 2026 года мы не ожидаем резкого скачка цен по сравнению с апрелем. Скорее всего, номинальные цены в прайс-листах вырастут на символические 0,5–1%, что обусловлено инфляцией издержек и стадией готовности объектов. Однако реальная цена сделки может даже немного снизиться (на 2–3%) за счет агрессивных маркетинговых акций. Май — традиционно период низкой деловой активности из-за праздников, и застройщикам нужно будет «вытягивать» план продаж любыми способами, предлагая скидки на остатки или паркинг в подарок», — отметил Трепольский.

По его словам, основная причина отсутствия подорожания новостроек — критически низкий объем доступной ипотеки: к маю 2026 года лимиты по семейной ипотеке обычно начинают истощаться, а рыночные ставки остаются заградительными. Кроме того, на рынок давит огромный объем нераспроданного жилья, скопившийся за 2025 год, добавил финансист. Застройщики связаны обязательствами по эскроу-счетам: они не могут просто обвалить цены, так как это нарушит финансовые модели, согласованные с банками, сказал эксперт.

Трепольский призвал к пониманию, что цены на новые квартиры не упадут на 20–30%, как того ждут многие: стоимость строительных материалов, логистики и, что особенно важно в 2026 году, дефицит рабочей силы создают высокий порог себестоимости. Застройщики работают на маржинальности, близкой к пределу, поэтому майское затишье будет скорее временем ценового плато, чем обвала, считает эксперт.

Он добавил, что к маю сформировался отложенный спрос: те, кто хранил деньги на депозитах под высокие проценты последние полтора года, начинают присматриваться к недвижимости, понимая, что вечно держать средства в банке рискованно. Этот «капитал с депозитов» начнет потихоньку перетекать в бетон, поддерживая спрос на ликвидные однушки и студии, уверен эксперт.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!