Россиянам пообещали, что в мае новые квартиры будут продаваться дешевле

Новые квартиры в мае будут продаваться по цене на 2–3% ниже, чем в апреле, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

По его оценке, к маю средняя стоимость однокомнатной квартиры в России составит 6,8–7,5 млн рублей, в Москве — 14,5–16,5 млн рублей, в Санкт-Петербурге — 8,8–10,5 млн рублей, двухкомнатной — 9,5–11 млн рублей, 22–26 млн рублей и 14–17,5 млн рублей соответственно, трехкомнатной — ~13–15,5 млн рублей, 32–38 млн рублей и 20–25 млн рублей соответственно.

«В мае 2026 года мы не ожидаем резкого скачка цен по сравнению с апрелем. Скорее всего, номинальные цены в прайс-листах вырастут на символические 0,5–1%, что обусловлено инфляцией издержек и стадией готовности объектов. Однако реальная цена сделки может даже немного снизиться (на 2–3%) за счет агрессивных маркетинговых акций. Май — традиционно период низкой деловой активности из-за праздников, и застройщикам нужно будет «вытягивать» план продаж любыми способами, предлагая скидки на остатки или паркинг в подарок», — отметил Трепольский.

По его словам, основная причина отсутствия подорожания новостроек — критически низкий объем доступной ипотеки: к маю 2026 года лимиты по семейной ипотеке обычно начинают истощаться, а рыночные ставки остаются заградительными. Кроме того, на рынок давит огромный объем нераспроданного жилья, скопившийся за 2025 год, добавил финансист. Застройщики связаны обязательствами по эскроу-счетам: они не могут просто обвалить цены, так как это нарушит финансовые модели, согласованные с банками, сказал эксперт.

Трепольский призвал к пониманию, что цены на новые квартиры не упадут на 20–30%, как того ждут многие: стоимость строительных материалов, логистики и, что особенно важно в 2026 году, дефицит рабочей силы создают высокий порог себестоимости. Застройщики работают на маржинальности, близкой к пределу, поэтому майское затишье будет скорее временем ценового плато, чем обвала, считает эксперт.

Он добавил, что к маю сформировался отложенный спрос: те, кто хранил деньги на депозитах под высокие проценты последние полтора года, начинают присматриваться к недвижимости, понимая, что вечно держать средства в банке рискованно. Этот «капитал с депозитов» начнет потихоньку перетекать в бетон, поддерживая спрос на ликвидные однушки и студии, уверен эксперт.

Ранее в России оценили стоимость квартир в пересчете на борщи.