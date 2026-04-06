Журналисты узнали, что США и Иран обсуждают возможность прекращения огня на 45 дней

США и Иран обсуждают возможность введения 45-дневного режима прекращения огня. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

По их данным, в переговорах также участвуют региональные посредники в лице Пакистана, Египта и Турции, которые рассчитывают, что временное прекращение огня может стать шагом к завершению конфликта. При этом собеседники портала признали, что «шансов на достижение сделки в ближайшие 48 часов мало», однако переговоры могут помочь избежать дальнейшей эскалации — ударов по Ирану и ответных атак Тегерана по энергетической инфраструктуре стран Персидского залива.

Как пишет Axios, посредники пытаются добиться от сторон конфликта шагов по укреплению доверия, включая возможные решения по открытию Ормузский пролив и вопросам ядерной программы Ирана. Также они обсуждают возможные гарантии со стороны США, которые могли бы обеспечить устойчивость потенциального перемирия и предотвратить возобновление конфликта.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что Тегеран отклонил требование Вашингтона о временном прекращении огня в Ормузском проливе. По ее данным, Иран через посредников уведомил, что считает условия США неприемлемыми и отказался участвовать в переговорах. Издание отмечает, что переговорный процесс зашел в тупик, несмотря на усилия посредников.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран начал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти.

Ранее Иран высмеял требование Трампа открыть Ормузский пролив.