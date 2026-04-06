Россиян предупредили о возможном подорожании тарифов банков из-за «Почты России»

Запрет для банков взимать комиссию при оплате услуг в почтовых отделениях может привести к тому, что кредитные организации повысят тарифы за свои другие услуги. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько.

Власти подготовили законопроект в поддержку «Почты России», который уже направлен в правительство. Документ предполагает сразу несколько мер, в том числе запрет для банков взимать комиссию при оплате услуг в почтовых отделениях. Меры направлены на покрытие многомиллиардных убытков госкомпании.

По его словам, запрет банкам взимать комиссию при оплате услуг в почтовых отделениях создает для банков ситуацию, когда они обязаны оказывать услугу через отделения почты без возможности покрыть свои издержки (зарплата, терминальное оборудование, инкассация, риск-менеджмент) за счет комиссионного вознаграждения.

«С точки зрения рынка платежных услуг возникает риск компенсации выпадающих доходов банков через иные тарифы, что может сказаться на управляющих компаниях, ресурсоснабжающих организациях, других организациях, пользующихся расчетно-кассовым обслуживанием банка. Для граждан, проживающих в труднодоступных районах, где почта остается единственным агентом банков, существует риск технического усложнения доступа к финансовым услугам при формальном сохранении «бесплатности» операции. Прозрачное тарифное и правовое обоснование предложенного пакета мер позволит избежать ситуации, в которой нагрузка на бизнес трансформируется в скрытое повышение цен для населения», — отметил Шедько.

По его словам, банки в этой ситуации будут вынуждены пересмотреть агентские соглашения с «Почтой России», переложив издержки на почту как на юридическое лицо. В случае невозможности такого пересмотра — минимизировать лимиты на операции в почтовых отделениях либо сократить инвестиции в модернизацию терминальной инфраструктуры в почтовой сети, считает эксперт.

