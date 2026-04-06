В России может появиться новое основание для создания НКО

В России может появиться новое основание для создания некоммерческих организаций — сохранение и укрепление духовно-нравственных ценностей. Об этом пишет газета «Известия».

Уточняется, что межфракционный законопроект об этом планируют внести в Госдуму, сейчас он направлен на отзыв в правительство.

В настоящее время НКО могут создаваться для достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей. Кроме того, в этом перечне находятся задачи по охране здоровья граждан и развитию физкультуры и спорта, а также по удовлетворению духовных и иных нематериальных потребностей, защите прав, оказанию юридической помощи.

Как отметила председатель комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова, многие некоммерческие организации уже ведут работу в сфере культуры, образования, помощи семьям, ветеранам, но зачастую без четкого законодательного закрепления их роли именно в контексте ценностей.

«Теперь они получат дополнительную легитимность и поддержку для своих инициатив, направленных на сохранение культурного наследия, развитие народных традиций, нравственное просвещение и другие важнейшие аспекты», — подчеркнула она.

В феврале российский лидер Владимир Путин поручил создать постоянную рабочую группу по популяризации традиционных ценностей.

В документе говорится, что администрация президента должна образовать постоянно действующую межведомственную рабочую группу по вопросам формирования в обществе семейно ориентированной среды, популяризации традиционных семейных ценностей в информационной среде, а также обеспечить деятельность этой рабочей группы.

Ранее патриарх Кирилл назвал Россию «ковчегом спасения».