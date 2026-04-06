«Европейский комфорт подорожал»: раскрыты причины возвращения релокантов в Россию

Тренд на возвращение релокантов действительно есть, но его важно правильно понимать: это не массовое разочарование, а закономерный итог того, как изначально строилось поведение людей, рассказал «Газете.Ru» Алексей Богданов, международный юрист и эксперт по миграционному праву и защите капитала, основатель компаний Razmorozka.com и Grandresident.

По его словам, большинство уезжали не с целью эмиграции, а чтобы переждать период неопределенности и решить конкретные задачи: от бытового комфорта до вопросов безопасности, бизнеса и доступа к финансовой системе.

«В нашей практике это видно очень четко. Люди оформляют ВНЖ, открывают счета, выстраивают структуру владения активами, в ряде случаев решают вопросы с разблокировкой средств. Есть успешные кейсы, где наличие европейского статуса становится частью стратегии по восстановлению доступа к активам. Но после того как эта инфраструктура выстроена, у человека появляется выбор. И дальше он уже не «переехавший», а мобильный», — объяснил эксперт.

Так, многие возвращаются, потому что изначально не стояла задача уехать навсегда.

«Второй важный фактор — это изменение самого ощущения комфорта. В 2022–2023 годах комфортом казалась предсказуемость, возможность свободно пользоваться счетами, перемещаться, не сталкиваться с ограничениями. Сегодня картина изменилась. В Европе комфорт сильно подорожал. Это дорогая юрисдикция с высокими налогами, усложняющейся экономикой и усиливающимся комплаенсом. Любое финансовое действие требует времени и подтверждений. Для многих это оказалось не тем уровнем свободы, на который они рассчитывали», — констатировал юрист Богданов.

При этом с Востоком другая история. Для ОАЭ, Катара, Саудовской Аравии и Израиля фактор комфорта подорван безопасностью. Регион оказался в зоне военной напряженности, и это напрямую влияет на решения людей.

«В результате в обоих популярных направлениях по разным причинам наблюдается снижается ощущение стабильности, ради которого люди изначально и уезжали», — пояснил эксперт.

Но добавляется и более приземленный момент: переоценка своих возможностей. Иллюзия, что можно быстро интегрироваться, найти работу и выйти на прежний уровень дохода, в большинстве случаев не оправдывается. Без языка и локального опыта человек проигрывает конкуренцию на рынке труда. Если при этом нет финансовой подушки хотя бы на год, переезд становится источником постоянного стресса.

«И на этом фоне становится очевидным простой факт: жить удобнее там, где у тебя есть социальная среда, понятный язык и привычная инфраструктура. Для многих это по-прежнему Россия», — заявил юрист.

Если говорить о конкретных странах, то чаще всего разочарование у релокантов возникает там, где ожидания строились на образе, а не на реальности.

«Южная Европа дает комфортный лайфстайл, но сложна с точки зрения налогов и администрирования. Более стабильны страны с жесткой, но понятной системой, такие как Бельгия или Люксембург, где правила не меняются хаотично, что критично для работы с капиталом», — поделился Богданов.

При этом у россиян параллельно формируется новый, менее очевидный тренд — это интерес к Африке.

«Речь не о массовой миграции, а о стратегическом заходе: Южная Африка, Намибия начинают рассматриваться как долгосрочные точки для диверсификации активов и жизни. Там ниже порог входа, есть возможность владения недвижимостью, понятные правила собственности и при этом сохраняется привычный «западный» образ жизни. Для части клиентов это становится альтернативой перегруженной Европе и нестабильному Ближнему Востоку», — отметил специалист.

Если смотреть вперед, то говорить о «возвращении» как о едином тренде некорректно.

«Мы видим другое: формируется модель распределенной жизни. Люди перестают делать выбор «уехать или остаться». Они создают набор возможностей: ВНЖ, счета, активы в разных юрисдикциях. И используют их в зависимости от ситуации. Это дает ключевое преимущество — гибкость. Возможность работать с международной финансовой системой, защищать активы, перемещаться при изменении условий. А жить при этом можно там, где комфортнее в повседневности. Релокация в этом смысле перестала быть конечной точкой. Она стала инструментом», — резюмировал он.

Ранее психолог объяснила тоску по Родине в релокации.