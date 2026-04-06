Названы шесть категорий россиян, имеющих право сразу на две пенсии

Депутат Говырин: гражданин России может получать одновременно две пенсии
Некоторые категории россиян имеют право на получение двух пенсий, сообщил «Ленте.ру» депутат Алексей Говырин.

Парламентарий рассказал, что

  • инвалиды из-за военной травмы при наличии минимального страхового стажа могут получать страховую пенсию по старости и пенсию по инвалидности через силовое ведомство;

  • военнослужащие-контрактники, отработавшие на гражданке и достигшие пенсионного возраста, могут рассчитывать на две выплаты после увольнения со службы;

  • родители ушедших военнослужащих и космонавтов имеют право на выплату по потере кормильца во время службы и страховую или социальную пенсию;

  • участникам Великой Отечественной войны две пенсии полагаются в случае инвалидности, не связанной с боевыми действиями;

  • ликвидаторы последствий радиационных и техногенных катастроф при наличии необходимого стажа могут совмещать госпенсию по инвалидности со страховой;

  • в отношении сотрудников органов внутренних дел, ФСИН, ФСБ и федеральных госслужащих применяется аналогичный механизм.

«Само существование права на две пенсии — это компенсация за реальный ущерб здоровью на службе государству или за потерю близкого человека при исполнении воинского долга», — отметил депутат.

Он добавил, что для оформления второй пенсии нужно предоставить в Соцфонд РФ справки о военной службе, медзаключения, свидетельства и прочие документы в зависимости от основания. При этом в некоторых случаях россиянам надо будет выбрать одну из двух предусмотренных законом выплат.

До этого КПРФ выступила с инициативой дать право на пенсию по выслуге лет врачам и учителям, проработавшим в государственных и муниципальных учреждениях не менее 30 лет. Такая социальная гарантия будет аналогична той, что есть у чиновников и сотрудников силовых структур.

Ранее в Соцфонде рассказали, когда пенсии россиян перерасчитывают автоматически.

 
«Турецкий поток» попытались подорвать, а на Россию надвигаются морозы. Главное за 5 апреля
