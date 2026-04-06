Стало известно, планируется ли поднятие затонувшего в Азовском море сухогруза

Василенко: потерпевший крушение в Азовском море сухогруз не планируют поднимать

Подъем сухогруза, который потерпел крушение в Азовском море после атаки украинского дрона, в ближайшее время не планируется. Об этом рассказал РИА Новости пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.

«Судно затонуло полностью. Его подъем в ближайшее время не планируется. Сейчас приоритет — найти пропавших и предотвратить возможный разлив топлива», — подчеркнул он.

До этого стало известно, что беспилотник атаковал сухогруз с пшеницей в Азовском море, впоследствии судно затонуло.

Как сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, на берегу были найдены девять членов экипажа. Старший помощник капитана не выжил, судьба еще двоих членов экипажа остается неизвестной.

Суда «Волго-Балт» — это крупные грузовые корабли смешанного типа «река-море», оборудованные четырьмя грузовыми трюмами с люками, баком, ютом, двойными стенками и дном, а также машинным отделением и надстройкой в кормовой части.

Ранее генерал объяснил, почему Киев переключился на танкеры в Черном море.