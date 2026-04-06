Священник призвал россиян не тратить время на приготовление кулича

Священник Береговой посоветовал не готовить куличи, а пойти на службу в храм
Во время Страстной седмицы, самой строгой недели Великого поста, верующим не следует тратить «драгоценное время» на приготовление куличей и пасок, заявил РИА Новости глава миссионерского отдела Песоченской епархии, священник Владислав Береговой.

«Тем самым (приготовлением пасхальной еды. — «Газета.Ru») вы себя духовно обкрадываете: лучше купите кулич в магазине и приходите на замечательные службы Страстной cедмицы», — сказал он.

Священник добавил, что «лучше стоять на службах, а не у плиты». Он также упомянул, что приготовление куличей не определено никакими канонами, поэтому печь их можно как угодно.

До этого председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов предложил приглашать священников освящать куличи и яйца прямо в супермаркеты накануне Пасхи, чтобы как можно больше людей приобщить к традиции праздника. По его словам, молиться можно не только в храме, но и в любом другом месте.

Ранее россиянам рассказали, можно ли освятить кулич по видеосвязи.

 
