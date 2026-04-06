«Земля освещена чернотой космоса»: появилось новое фото с корабля «Орион»

НАСА опубликовало фото Земли на пятый день лунной миссии
NASA

НАСА (Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства) опубликовало на сайте фотографию Земли, снятую с космического корабля «Орион» на пятый день полета.

В подписи к снимку уточняется, что кадр сделал член экипажа миссии лунной миссии Artemis II.

«Если посмотреть в одно из четырех окон рядом с панелью управления космического корабля «Орион», Земля освещена чернотой космоса и становится все меньше по мере приближения экипажа к Луне», — прокомментировало фото НАСА.

Миссия Artemis II отправилась к Луне 1 апреля. Это произошло впервые за более чем полвека. Главная цель программы — подготовка к следующему этапу Artemis III. В рамках следующей миссии планируется высадка на поверхность спутника. Запуск Artemis II изначально был запланирован на март, но в начале года технические проблемы вынудили сдвинуть сроки.

Корабль «Орион» уже преодолел более половины пути к Луне, а люди на борту увидели обратную сторону спутника. За время полета у экипажа дважды возникли проблемы с туалетом. Во второй раз из-за предполагаемого обледенения система перестала сбрасывать жидкие отходы — теперь членам миссии приходится использовать складные устройства для сбора жидкости. При этом астронавты, по данным СМИ, жаловались на «загадочный запах гари» от туалетной системы.

Ранее появилось первое фото Земли с «Ориона».

 
«Турецкий поток» попытались подорвать, а на Россию надвигаются морозы. Главное за 5 апреля
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!