От палочки ботулизма нельзя избавиться при домашней консервации, предупредил врач

Ликвидировать палочку ботулизма в условиях домашнего консервирования проблематично, рассказал «Газете.Ru» врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов.

«Палочка ботулизма (Clostridium botulinum) чрезвычайно устойчива к внешним воздействиям и выдерживает кипячение более пяти часов, и лишь при температуре 120 градусов и выше разрушается после 20 мин. стерилизации, таким образом ликвидировать палочку в условиях домашнего консервирования проблематично, такие условия в большинстве случаев возможны только при промышленной консервации. Сам токсин менее устойчив к внешним воздействиям, и при кипячении 100 градусов Цельсия он разрушается в течение 10 мин. Во внешней природной среде сохраняет ядовитые свойства до 120 часов, высокая концентрация поваренной соли (20%) также на него не действует», — объяснил врач.

Существует семь разновидностей ботулинических токсинов и все они смертельны. Сам возбудитель для человека не представляет опасности, опасен токсин, который выделяется в процессе ее размножения.

«Ввиду своей высокой устойчивости палочка сохраняется и остается в консервированных продуктах, при отсутствии кислорода она начинает развиваться и выделяет смертельно опасный токсин. Даже минимальные дозы вызывают отравление, среди первых симптомов тошнота, рвота, головокружение, нарушение зрения, двоение в глазах, появление «сетки» перед глазами, тумана, затруднение глотания, дыхания и слабость мышц. Смерть наступает от паралича дыхания и остановки сердца», — рассказал доктор.

Некоторые признаки, которые могут указывать на наличие ботулизма в консервах: вздутая крышка, помутнение в банке, пузырьки, пена и плесень.

