Число погибших в результате инцидентов со стрельбой в Афганистане возросло до 17

Число погибших в результате инцидентов со стрельбой в воздух в Афганистане выросло до 17, еще 41 человек получил ранения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Ранее сообщалось о четырех погибших и семи пострадавших.

Из-за опасений местных жителей талибы (организация запрещена в России) заявили, что по распоряжению заместителя лидера «Талибана» Мохаммада Якуба у боевиков, которые будут стрелять в воздух в городах, станут изымать оружие, а виновников привлекут к ответственности.

Накануне представитель движения «Талибан» Билал Карими написал в своем Twitter, что талибы полностью контролируют последнюю неподконтрольную им провинцию Афганистана — Панджшер. В честь этого события были произведены выстрелы в воздух.

15 августа «Талибан» объявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана. После этого в Панджшерской долине на северо-востоке Афганистана были развернуты силы сопротивления.

31 августа США объявили о завершении вывода своих войск из Афганистана. Президент США Джо Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей, исходя из рекомендаций американских военных.