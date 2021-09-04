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В Минпросвещения считают, что учебный год в школах пройдет очно

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Первый заместитель главы Минпросвещения России Александр Бугаев заявил, что в ведомстве рассчитывают на то, что новый учебный год в школах пройдет очно и в плановом режиме. Об этом сообщает ТАСС.

Он назвал важным то, что учебный год начался очно, это «большое достижение».

«<…> И мы очень рассчитываем, что при соблюдении всех противоэпидемических норм и требований, которые сейчас существуют, год пройдет в нормальном, очном формате, в плановом режиме. Потому что, еще раз подчеркну, ничто не может заменить непосредственного прямого общения учителя и ученика», — рассказал Бугаев.

Он добавил, что в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах страны, школы будут сами решать какие меры им необходимо предпринимать.

Ранее Бугаев nodes.length){ _id_online_notice.classList.add('show'); _id_online_notice.addEventListener('click', function(e){ _id_online_listing.innerHTML = ''; let anchor; if(direction == 'increase') { let nodeid = nodes[0].dataset.nodeid; for(let i=0; i { el.addEventListener('click', function(e) { e.preventDefault(); var destEl = document.getElementById(this.dataset.dest); var correctTopPos = document.querySelector('.b_header-pseudo').offsetHeight + document.querySelector('.b_article-header').offsetHeight + document.querySelector('.b_article-media').offsetHeight + document.querySelector('.b_article-intro').offsetHeight + 400; var topPostion = destEl.offsetTop + correctTopPos; document.querySelectorAll('.b_article-tilestyle .sidebar .item').forEach(a => { a.classList.remove('current'); }) this.closest('.item').classList.add('current'); window.scrollTo({ top: topPostion, behavior: 'smooth' }); }) }) // *** set notice for banned orgs if(typeof _id_article != 'undefined'){ let bannedOrgs = _id_article.querySelectorAll('.s_asterisk_banned_orgs'); let inoagentOrgs = _id_article.querySelectorAll('.s_asterisk_inoagent_orgs'); if(bannedOrgs.length > 0 || inoagentOrgs.length > 0) { let noticeBlock = document.createElement('div'); noticeBlock.className = 'b_article-notice'; _id_article.append(noticeBlock); if(bannedOrgs.length > 0 && inoagentOrgs.length > 0){ inoagentOrgs.forEach(function(el){ el.innerHTML = '**'; }) } if(bannedOrgs.length > 0){ let bannedOrgsNotice = document.createElement('div'); bannedOrgsNotice.innerHTML = '* Организация запрещена в России'; noticeBlock.append(bannedOrgsNotice); } if(inoagentOrgs.length > 0){ let inoagentOrgsNotice = document.createElement('div'); if(bannedOrgs.length > 0 && inoagentOrgs.length > 0){ inoagentOrgsNotice.innerHTML = '** Организация включена Минюстом в список иноагентов'; } else { inoagentOrgsNotice.innerHTML = '* Организация включена Минюстом в список иноагентов'; } noticeBlock.append(inoagentOrgsNotice); } } }

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