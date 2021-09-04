В Минпросвещения считают, что учебный год в школах пройдет очно

Первый заместитель главы Минпросвещения России Александр Бугаев заявил, что в ведомстве рассчитывают на то, что новый учебный год в школах пройдет очно и в плановом режиме. Об этом сообщает ТАСС.

Он назвал важным то, что учебный год начался очно, это «большое достижение».

«<…> И мы очень рассчитываем, что при соблюдении всех противоэпидемических норм и требований, которые сейчас существуют, год пройдет в нормальном, очном формате, в плановом режиме. Потому что, еще раз подчеркну, ничто не может заменить непосредственного прямого общения учителя и ученика», — рассказал Бугаев.

Он добавил, что в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах страны, школы будут сами решать какие меры им необходимо предпринимать.